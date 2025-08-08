Скидки
Фастовский оценил решение «Авангарда» расторгнуть контракт с Ткачёвым

Фастовский оценил решение «Авангарда» расторгнуть контракт с Ткачёвым
Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». Клуб расторг соглашение с форвардом 19 июля.

«Судя по высказываниям руководства «Авангарда», компромисс пытались найти, но мы видим, что этого не произошло. Клуб балансирует на гране потолка зарплат, это и стало аргументом.

Поступил бы я так же? Нравится или нет, но тренер отвечает за результат, и если он настаивает на своём, то деваться менеджменту некуда», — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

29-летний Владимир Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

