Елисей Рябыкин: не чувствую давления из-за фамилии. Отец давления на меня не оказывает

Защитник молодёжной команды московского «Динамо» Елисей Рябыкин прокомментировал поражение в контрольном матче с МХК «Спартак» (1:2) и ответил на вопрос, сложно ли ему продолжать хоккейную династию Рябыкиных. Елисей является сыном тренера «Локомотива» Дмитрия Рябыкина.

«Все бились, все выступали хорошо. В принципе получилась равная игра, в которой мы чуть уступили. Соперник давался, и игра давалась. Где-то мы действовали даже сильнее, чем они, но пропустили ненужный гол, который и привёл к поражению. Сейчас идёт предсезонка, пока ещё только отрабатываем большинство. Надеюсь, что в сезоне будет получаться лучше.

У меня уже прошёл процесс адаптации к команде. В некоторых моментах уже не так переживаю, как во время самых первых матчей в МХЛ. Стало получше и полегче. Не чувствую на себе давления из-за своей фамилии. Особо никто не говорит — сын / не сын. Отец подсказывает некоторые моменты, если смотрит мои матчи, но давления на меня не оказывает», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.