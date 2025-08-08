Александр Овечкин стал девятикратным обладателем «Харламов Трофи»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. «Харламов Трофи» был учреждён газетой «Советский спорт» и носит имя советского игрока Валерия Харламова. С 2020 по 2024 год трофей не вручался.

Овечкин победил в номинации, набрав 314 баллов. Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал вторым со 184 очками. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 65 баллами замкнул тройку.

В голосовании приняли участие 107 респондентов: журналисты, блогеры, представители клубов КХЛ, руководители российских хоккейных организаций и легенды прошлого. Они должны были выбрать топ-3 лучших российских хоккеиста сезона-2024/2025 вне зависимости от чемпионата. За первое место присваивалось три очка, за второе — два, а за третье — одно.

39-летний Овечкин становился обладателем «Харламов Трофи» в период с 2006 по 2010 год, а также в 2014, 2015 и 2018 году. В апреле этого года Александр стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.