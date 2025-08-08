Скидки
Форвард «Ванкувера» Петтерссон: недоволен своим прошлым сезоном, мне нужно взять реванш

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон заявил, что хочет взять реванш за неудачный прошлый сезон, который стал для игрока первым по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 11,6 млн.

«Я знаю, на что способен. Не очень много об этом думал, но мне нужно взять реванш. Я недоволен тем, как провёл прошлый сезон. Я немного увеличил мышечную массу. Всегда важно становиться сильнее и быстрее. Это одна из целей так или иначе. Для меня прибавить несколько фунтов — это приятный бонус.

Сейчас у меня нет травм, которые мешали бы тренироваться. Конечно, прошлый сезон получился тяжёлым. Тем не менее уроки усвоены. Очень хочу провести хороший сезон», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 45 (15+30) очков в 64 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-10».

