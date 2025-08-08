Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трое россиян вошли в список лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff представил топ-10 лучших молодых игроков в системе «Сан-Хосе Шаркс» наступающего сезона. На первой строчке расположился нападающий Майкл Миса. В список также вошли российские хоккеисты: голкипер Ярослав Аскаров, который занял третье место, форвард Игорь Чернышов (седьмое), защитник Шакир Мухамадуллин (восьмое).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Майкл Миса (нападающий);

2. Сэм Дикинсон (защитник);

3. Ярослав Аскаров (вратарь);

4. Джошуа Равенсберген (вратарь);

5. Квентин Масти (нападающий);

6. Лука Каньони (защитник);

7. Игорь Чернышов (нападающий);

8. Шакир Мухамадуллин (защитник);

9. Филип Бюстедт (нападающий);

10. Саймон Ван (защитник).