Трое россиян вошли в список лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff представил топ-10 лучших молодых игроков в системе «Сан-Хосе Шаркс» наступающего сезона. На первой строчке расположился нападающий Майкл Миса. В список также вошли российские хоккеисты: голкипер Ярослав Аскаров, который занял третье место, форвард Игорь Чернышов (седьмое), защитник Шакир Мухамадуллин (восьмое).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Майкл Миса (нападающий);
2. Сэм Дикинсон (защитник);
3. Ярослав Аскаров (вратарь);
4. Джошуа Равенсберген (вратарь);
5. Квентин Масти (нападающий);
6. Лука Каньони (защитник);
7. Игорь Чернышов (нападающий);
8. Шакир Мухамадуллин (защитник);
9. Филип Бюстедт (нападающий);
10. Саймон Ван (защитник).