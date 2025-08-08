Скидки
«Это, наверное, не совсем адекватно». Ковальчук — об уходе Ткачёва из «Авангарда»

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук высказался об изменениях в составе «Авангарда» перед сезоном-2025/2026 и прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачёва из омского клуба.

«Ги Буше — классный специалист. Видно, что в «Авангарде» кардинально занялись командой, вообще всей структурой, вертикалью, второй командой, в которую вроде бы тоже приехал хороший знакомый Буше, который будет ту же стратегию пропагандировать. Чтобы те ребята, которые подтягивались к основе, уже понимали, как играть.

Да, ушёл Рид Буше, ушёл Ткачёв. Но пришли другие ребята. Незаменимых не бывает. Хотя, конечно, странно, когда человек подписывает пятилетний контракт и уходит через какое-то время из-за того, что получил травму. Это, наверное, не совсем адекватно. Но это уже дело клуба, как они разобрались с этой ситуацией», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

29-летний Владимир Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

