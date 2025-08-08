Скидки
«Чего народ-то смешить?» Плющев — о пробных контрактах Гусева и Слепышева с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о пробных контрактах московского «Динамо» с нападающими Никитой Гусевым и Антоном Слепышевым.

— Я вот прочитал, что Гусев и Слепышев будут приняты в «Динамо» на просмотровый контракт. Не понимаю, что творится, но это два игрока, которые себя проявили, уровень их мастерства известен давно. Если руководитель «Динамо» не видит, что эти игроки могут подойти, то зачем тогда чехарду устраивать с просмотровыми контрактами? Это опытные хоккеисты. Их или надо брать, или не надо брать. Пусть агенты занимаются вопросами с другими командами.

— Там вопрос с финансами. «Динамо» хотят расчистить место под потолком, а потом принять их на основные контракты.
— Если у вас проблемы с финансами, ну выложите те условия, которые есть. Примут их или не примут. Чего народ-то смешить? Люди уже прошли в хоккее многое, и им предлагают просмотровые контракты, — цитирует Плющева «Татар-информ».

Слепышев подписал пробный контракт с московским «Динамо» 31 июля, соглашение с хоккеистом рассчитано до 25 августа. Пробный контракт с Гусевым был заключён 1 августа и действует до 21 августа.

