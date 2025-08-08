Скидки
Кросби, Маршан и Макдэвид – в составе Канады на ОИ-2026 по версии The Score

The Score представил свою версию возможного состава сборной Канады на Олимпиаду 2026 года. Турнир пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо.

Ранее канадская сборная назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Кейл Макар, Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Брейден Пойнт и Сэм Райнхарт.

Состав сборной Канады на Олимпиаду по версии The Score:

Нападающие:

Брэндон Хэйгл – Коннор Макдэвид – Брейден Пойнт;
Сидни Кросби – Натан Маккиннон – Сэм Райнхарт;
Сэм Беннетт – Ник Судзуки – Митчелл Марнер;
Брэд Маршан – Энтони Сирелли – Марк Стоун;
Роберт Томас, Сет Джарвис.

Защитники:

Девон Тэйвз – Кейл Макар;
Джош Моррисси – Колтон Парэйко;
Томас Харли – Дрю Даути;
Ши Теодор – Эван Бушар.

Вратари: Джордан Биннингтон, Эдин Хилл, Маккензи Блэквуд.

