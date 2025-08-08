«Трактор» поместил нападающего Остапа Сафина в список отказов

26-летний нападающий «Трактора» Остап Сафин помещён в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Сафин пополнил состав челябинской команды в результате обмена с тольяттинской «Ладой» в 2024 году. В первый свой год в КХЛ форвард стал лучшим бомбардиром «Лады», заработав 36 (13+23) баллов в 67 встречах регулярного чемпионата. В минувшем сезоне Остап провёл 40 матчей в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.

В прошедшем сезоне «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей.