Кирилл Фастовский высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива»

Кирилл Фастовский высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива»
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение канадского специалиста Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

— Можно ли было пригласить менее опытного тренера?
— Нет, это путь к разрушению команды. Нужен тренер с большим авторитетом, нужно держать марку. В «Локомотиве» уверены, что Хартли сможет это сделать, — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

64-летний тренер возглавлял омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. Под его руководством «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.

