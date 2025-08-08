Агент Ливо жёстко отреагировал на очередные слухи о возможном уходе игрока из «Салавата»

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, прокомментировал информацию о том, хоккеист может покинуть уфимскую команду и перейти в челябинский «Трактор».

— Какие последние новости по Джошу Ливо?

— Джош Ливо должен сегодня получить визу и лететь в Уфу. Или же прибыть во вторник-среду. Надеюсь, сегодня он получит визу и в ближайшее время присоединится к клубу.

— После помещения форварда «Трактора» Остапа Сафина в список отказов пошли слухи, что Ливо может оказаться в Челябинске.

— Как можно перейти в «Трактор», когда там сейчас уже есть пять легионеров, а у Сафина есть российское гражданство? Кроме того, у нас в контракте прописан полный запрет на обмен, вы подумайте логически. Мы, грубо говоря, не против рассуждать о вариантах. Но тогда, согласно регламенту, нам с 1 августа должны выплатить 55% контракта за этот год и ещё 25% заплатить за следующий.

— Вы общались с руководством «Салавата Юлаева»?

— Я проинформировал руководство «Салавата Юлаева», что в пятницу у Джоша будет виза, и в субботу, либо на следующей неделе он вылетит в Россию. Опять же, у нас в контракте есть пункт, что Ливо с 1 по 15 августа может в любой момент прибыть в расположение клуба. Просто мы долго делали новый паспорт и ждали получения специальной рабочей визы. Процесс затянулся, а так бы Джош давно был в Уфе.

Сам Джош не читает написанное в телеграм-каналах. Эти вбросы про него постоянно делает один и тот же человек. Поразмыслите, для чего он их делает. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже говорил, что рассчитывает на игрока, — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.