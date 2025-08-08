Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Ливо жёстко отреагировал на очередные слухи о возможном уходе игрока из «Салавата»

Агент Ливо жёстко отреагировал на очередные слухи о возможном уходе игрока из «Салавата»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, прокомментировал информацию о том, хоккеист может покинуть уфимскую команду и перейти в челябинский «Трактор».

— Какие последние новости по Джошу Ливо?
Джош Ливо должен сегодня получить визу и лететь в Уфу. Или же прибыть во вторник-среду. Надеюсь, сегодня он получит визу и в ближайшее время присоединится к клубу.

— После помещения форварда «Трактора» Остапа Сафина в список отказов пошли слухи, что Ливо может оказаться в Челябинске.
— Как можно перейти в «Трактор», когда там сейчас уже есть пять легионеров, а у Сафина есть российское гражданство? Кроме того, у нас в контракте прописан полный запрет на обмен, вы подумайте логически. Мы, грубо говоря, не против рассуждать о вариантах. Но тогда, согласно регламенту, нам с 1 августа должны выплатить 55% контракта за этот год и ещё 25% заплатить за следующий.

— Вы общались с руководством «Салавата Юлаева»?
— Я проинформировал руководство «Салавата Юлаева», что в пятницу у Джоша будет виза, и в субботу, либо на следующей неделе он вылетит в Россию. Опять же, у нас в контракте есть пункт, что Ливо с 1 по 15 августа может в любой момент прибыть в расположение клуба. Просто мы долго делали новый паспорт и ждали получения специальной рабочей визы. Процесс затянулся, а так бы Джош давно был в Уфе.

Сам Джош не читает написанное в телеграм-каналах. Эти вбросы про него постоянно делает один и тот же человек. Поразмыслите, для чего он их делает. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже говорил, что рассчитывает на игрока, — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android