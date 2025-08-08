Скидки
Пашков — о «Шанхай Дрэгонс»: осенью команда вполне способна удивить Санкт-Петербург

Пашков — о «Шанхай Дрэгонс»: осенью команда вполне способна удивить Санкт-Петербург
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о конкуренции СКА и «Шанхай Дрэгонс» за болельщиков. Напомним, китайский клуб в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене».

— Способен ли новый клуб оказать в Санкт-Петербурге хоть какую-то конкуренцию СКА?
— Вполне актуальный вопрос. Не исключаю, что всё это движение обновления вокруг бывшего «Куньлуня» пойдёт китайской команде в плюс — особенно в плане психологии. Ей вполне по силам хорошо стартануть — за счёт эмоций новых игроков и тренеров.

— Ваш прогноз — как «Драконы» начнут?
— Ближе к зиме неизбежен провал — и функциональный, из-за скомканной подготовки, и психологический. Но, повторюсь, осенью «Драконы» вполне способны удивить Санкт-Петербург, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» объявил о ребрендинге и представил своё новое название: «Шанхай Дрэгонс».

