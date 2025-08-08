Скидки
Экс-форвард «Сибири» Андреофф может не сыграть до конца года в связи с травмой

Комментарии

Канадский экс-нападающий «Сибири» Энди Андреофф, подписавший в июле контракт с «Цюрих Лайонс», может не сыграть до конца года из-за травмы. Об этом сообщает Swiss Hockey News.

По информации источника, 34-летний игрок перенесёт операцию в связи с повреждением задней группы мышц бедра, полученным на тренировке. Отмечается, что генменеджер «львов» Свен Лойенбергер намерен найти нового форварда в связи с травмой Андреоффа.

Последние два года нападающий провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири». По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды — 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).

