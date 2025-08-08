Скидки
«Колорадо» и форвард Йоэль Кивиранта продлили контракт на один год

Комментарии

«Колорадо Эвеланш» продлили контракт с финским нападающим Йоэлем Кивирантой на один сезон, сообщает официальный сайт НХЛ. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Йоэль — трудолюбивый и ответственный игрок, который доказал, что способен быть ключевым исполнителем в игре «5 на 5». Он был ценным членом нашей команды, и мы рады, что он останется с нами ещё на один сезон», — приводит слова генерального менеджера «Эвеланш» Криса Макфарланда пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний форвард набрал 23 (16+7) очка при полезности «+15» в 79 матчах регулярного чемпионата и не отметился результативными действиями в семи играх плей-офф.

