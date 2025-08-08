Скидки
Зарипов: российским хоккеистам придётся тяжело после возвращения на мировую арену

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов выразил мнение, что российским хоккеистам придётся тяжело после возвращения на мировую арену.

«Мы, спортсмены, очень надеемся, что всё-таки эта ситуация с нашим допуском разрешится. И разрешится в лучшую сторону для нас и нашей страны. И пока мы находимся за пределами международной арены, многое теряем. Наш уровень падает, хотя все спортсмены стараются себя удержать, вдвойне упираясь, вдвойне выкладываясь на тренировках. Все понимают, что когда мы выйдем на мировую арену, то нам будет очень тяжело», — приводит слова Зарипова ТАСС.

Напомним, российские хоккеисты отстранены от участия на международных турнирах с весны 2022 года.

