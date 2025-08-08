Скидки
Мэттью Ткачук высказался о своей операции, из-за которой может выбыть на длительный срок

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что пока не принял решения относительно операции перед началом сезона-2025/2026.

«Я всё ещё надеюсь выйти на лёд как можно скорее. Если мне и сделают операцию, то я пропущу первые два или, может быть, три месяца. Но на данный момент решение ещё не принято», — приводит слова Ткачука ESPN.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.

