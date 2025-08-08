Артюхин: Шабанов и Кравцов – это большие потери для «Трактора», заменить их некем

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об уходе нападающих Максима Шабанова и Виталия Кравцова из «Трактора». Хоккеисты продолжат карьеру в НХЛ, Шабанов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», а Кравцов с «Ванкувер Кэнакс».

– Насколько болезненно для «Трактора» то, что из команды ушли Максим Шабанов и Виталий Кравцов?

– Абсолютно болезненно. И Шабанов, и Кравцов – это большие потери, это ключевые игроки, лидеры. Я не вижу, чтобы на их место кого-то подписали. Бадди Робинсона тоже не будет в команде, хотя ему нашли замену. Стоит последить за «Трактором», смогут ли в Челябинске повторить результат прошлого сезона.

– «Трактор» не сможет найти им замену на рынке?

– На рынке нет таких игроков и заменить их некем. Будет тяжело, но у других ребят появляется возможность выйти на лидерские позиции и доказать тренерам, что они готовы играть на таком уровне, – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».