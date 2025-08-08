Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Сафронов оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге

Кирилл Сафронов оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге
Аудио-версия:
Комментарии

‎Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

— Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечёт больше людей на трибуны?
— Не думаю, что привлечёт больше людей. «Куньлунь» как-то знали болельщики, а «Шанхай Дрэгонс» вообще никто не знает. Маркетинговому отделу клуба предстоит работа чуть ли не с нуля. Развивать узнаваемость, брендинг и так далее. Название, наверное, говорит о том, что команда планирует вернуться в Китай. Если бы называлась «Санкт-Петербург Дрэгонс», то было бы по-другому.

— Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?
— Я думаю, что это так и произойдёт. Читал недавно новости, что планируется подписание 12 игроков приличного уровня. Думаю, как раз со СКА матчи будут интересными. Они создали интригу переездом, новым руководством и подписаниями, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днем».‎

Материалы по теме
«Куньлунь» сменил название, с «Салавата» по суду трясут долги. Итоги дня в хоккее
«Куньлунь» сменил название, с «Салавата» по суду трясут долги. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android