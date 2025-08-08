Кирилл Сафронов оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге

‎Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

— Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечёт больше людей на трибуны?

— Не думаю, что привлечёт больше людей. «Куньлунь» как-то знали болельщики, а «Шанхай Дрэгонс» вообще никто не знает. Маркетинговому отделу клуба предстоит работа чуть ли не с нуля. Развивать узнаваемость, брендинг и так далее. Название, наверное, говорит о том, что команда планирует вернуться в Китай. Если бы называлась «Санкт-Петербург Дрэгонс», то было бы по-другому.

— Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?

— Я думаю, что это так и произойдёт. Читал недавно новости, что планируется подписание 12 игроков приличного уровня. Думаю, как раз со СКА матчи будут интересными. Они создали интригу переездом, новым руководством и подписаниями, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днем».‎