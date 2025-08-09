Скидки
WSJ: администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выслать российских хоккеистов из США, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключёнными. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.

Напомним, Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это случилось 6 апреля 2025 года.

Ещё один рекорд Овечкина! Он — первый в истории НХЛ по заработку за карьеру
