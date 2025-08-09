Экс-форвард «Вашингтона» Врана вернулся в «Линчёпинг». Якуб вместе с Овечкиным брал КС

29-летний бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана вернулся в шведский «Линчёпинг», подписав контракт на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я всегда понимал, что когда-то вернусь сюда — это был лишь вопрос времени. Рад снова выступать за «Линчёпинг» и с нетерпением жду возможности приехать в город и приступить к работе с командой», — приводит слова Враны пресс-служба «Линчёпинга».

В прошлом сезоне Врана подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», но в ходе сезона был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали «Нэшвилл Предаторз».

В системе «Линчёпинга» Якуб находился с 16 до 19 лет, после чего переехал в Северную Америку. В НХЛ Врана защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз». В регулярных чемпионатах на его счёту 406 матчей и 223 (119+104) очка. В плей‑офф — 38 игр и 8 (3+5) очков.

В 2018 году Якуб стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

