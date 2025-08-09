Зарипов надеется сыграть в прощальном матче Александра Овечкина

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил о желании сыграть в прощальном матче российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Можем ждать много, пусть решает. Знаю, что есть у него такое (возвращение в московское «Динамо». — Прим. «Чемпионата») в планах. Посмотрим, как он проведёт следующий сезон в НХЛ, всё ли у него будет там складываться так, как он хочет. Будем надеяться на то, что после завершения карьеры он сделает прощальный матч и пригласит всех тех, кто с ним участвовал в победных играх.

В прощальном матче Овечкина, конечно, хотелось бы всем принять участие. Будем смотреть и ждать от него приглашения, когда он закончит карьеру», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».