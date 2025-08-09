Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов назвал тройку лучших хоккеистов сезона-2024/2025.

«Моя тройка лучших российских игроков прошедшего сезона – Александр Овечкин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров.

В прошлом сезоне Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Думаю, что этим всё сказано. Бобровский вместе с «Флоридой» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Считаю эту тройку хоккеистов лучшей», – приводит слова Афиногенова «Советский спорт».

Ранее нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона.