Обладатель Кубка Гагарина Роман Абросимов подписал полноценный контракт с «Амуром»

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Роман Абросимов подписал полноценный однолетний контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Напомним, 1 августа дальневосточная команда подписала с Абросимовым просмотровый контракт.

Игрок обороны является воспитанником «Ак Барса». Дебют в КХЛ в составе казанской команды случился в 2015 году. С казанским клубом в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина.

Абросимов имеет опыт выступления за «Сочи», «Авангард» и «Витязь». В предыдущем чемпионате защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», где за восемь встреч записал на свой счёт одну шайбу. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Абросимов сыграл 289 встреч, в которых набрал 39 (12+27) очков.