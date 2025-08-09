«Канадские капризы вышли на новый уровень». Давыдов — о Ги Буше в «Авангарде»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о работе Ги Буше на посту главного тренера «Авангарда».

«Я не первый год и не первое десятилетие в хоккее. Вижу, что канадскому тренеру «Авангарда» Буше позволяют делать всё, что ему угодно.

Сначала меняют половину команды, потом убирают своего воспитанника Ткачёва. Теперь канадские капризы вышли на новый уровень – канадский штаб теперь не только в «Авангарде», но и в дочерней команде ВХЛ «Омские Крылья». Если правильно понимаю, Буше уже трудоустроил в Омске чуть ли не всех своих североамериканских друзей. Судя по прессе, на отличные деньги. Понимаю, зачем это делает сам тренер. Не понимаю, почему у него на поводу идёт омское руководство. Загадка!

Ну хорошо, поверили вы в канадских главных тренеров, считаете их сильнейшими. Так тогда для обмена опытом и для воспитания собственных кадров поставьте к ним российских, в идеале – омских помощников! Молодых и перспективных, во имя будущего клуба. В этом случае я ещё смогу понять назначение того же Буше — или Галлана в китайский клуб. Но когда они везут из Канады целые бригады ассистентов – это бессмыслица. И унижение нашей школы – и тренерской, и вообще хоккейной», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.