«На сегодняшний день я открыт для предложений». Зарипов — о тренерской работе

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, что готов к предложениям о тренерской работе.

«С хоккеем меня сейчас связывает только просмотр матчей КХЛ, а так отдыхаю после такой длительной карьеры. Хочется насладиться этим отдыхом. На сегодняшний день я открыт для предложений, если таковые поступят, буду рассматривать», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).