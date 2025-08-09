Скидки
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал открытие прошедшего сезона

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал открытие прошедшего сезона
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал тройку лучших хоккеистов сезона-2024/2025 и назвал форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова открытием сезона.

«Я остановил свой выбор на Александр Радулове, Сергее Бобровском и Иване Демидове. Почему?

Александр Радулов – большое уважение к возрасту и желанию продолжать играть в хоккей на высоком уровне. Благодаря Радулову «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Можно сказать, что с его приходом пазл команды сложился. Это позволило Ярославлю взять долгожданный трофей. Сергей Бобровский выиграл второй Кубок Стэнли подряд. Он феноменально играл в плей-офф. Отдельно стоит отметить его действия в финале. Иван Демидов – реально крутой парень. Он стал лучшим бомбардиром СКА в свои молодые годы. Демидов 2005 года рождения! Сейчас Иван не затерялся в «Монреале». Для меня Демидов – настоящее открытие прошедшего сезона», – цитирует Тамбиева «Советский спорт».

