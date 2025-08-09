Скидки
Экс‑тренер ЦСКА Торчетти: я очень люблю Россию и хочу сюда вернуться

Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Джон Торчетти заявил о готовности вернуться к работе в Континентальной хоккейной лиге.

«Когда главный менеджер клуба Сергей Фёдоров приглашал меня в ЦСКА, то мы достигли заметного прогресса в плане улучшения действий команды в нападении. Я уверен, что игра армейцев тогда нравилась болельщикам. Я очень люблю Россию и хочу сюда вернуться», — приводит слова Торчетти «Матч ТВ».

В сезоне-2013/2014 Торчетти был главным тренером ЦСКА. Под его руководством московская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, не выиграв ни одного матча у СКА (0-4). Первый матч регулярного чемпионата КХЛ при Торчетти ЦСКА проиграл «Медвешчаку» со счётом 1:7.

