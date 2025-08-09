Перенесены даты двух выездных матчей московского «Динамо» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Игра с «Шанхай Дрэгонс», которая должна была состояться 18 октября, сместилась на четыре дня раньше и пройдёт 14 октября, в свою очередь, первый поединок сезона со СКА перенесён на день позже — с 3 на 4 ноября. Перенос дат проведения матчей связан с занятостью ледовых арен в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.