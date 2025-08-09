Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перенесены даты двух выездных матчей московского «Динамо» в Санкт-Петербурге

Перенесены даты двух выездных матчей московского «Динамо» в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Перенесены даты двух выездных матчей московского «Динамо» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Игра с «Шанхай Дрэгонс», которая должна была состояться 18 октября, сместилась на четыре дня раньше и пройдёт 14 октября, в свою очередь, первый поединок сезона со СКА перенесён на день позже — с 3 на 4 ноября. Перенос дат проведения матчей связан с занятостью ледовых арен в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.

Материалы по теме
СКА объявил о переносе 10 матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026 КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android