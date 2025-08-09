Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Касатонов: первое место в «Харламов Трофи» у Овечкина абсолютно заслуженно

Касатонов: первое место в «Харламов Трофи» у Овечкина абсолютно заслуженно
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал о своей тройке лучших хоккеистов сезона-2024/2025. Напомним, по итогам голосования легенд и экспертов хоккея лучшим российским игроком был признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Если говорить о моей тройке лучших российских хоккеистов, то я выделю Александра Овечкина, Сергея Бобровского и Александра Радулова.

Овечкин провёл отличный сезон. Побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ и установил новый. Поэтому, я думаю, первое место в «Харламов Трофи» у Александра абсолютно заслуженно. Не могу не отметить его игру в плей-офф. Он находился в отличной физической форме и вёл всю команду за собой. Второе место за Сергеем Боровским. Считаю его лучшим игроком минувшего плей-офф Кубка Стэнли. Почему? Потому что он помог «Флориде» во второй раз подряд выиграть трофей. Бобровский – большой игрок по уровню профессионализма и самоотдаче. Третье место я отдал Александру Радулову. Он выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». В прошлом сезоне КХЛ до последнего было непонятно, кто станет чемпионом. Думаю, что без Радулова Ярославлю добиться такого результата было бы труднее. Александр хорошо проявил себя в плей-офф и показал свои лидерские качества», – цитирует Касатонова «Советский спорт».

Материалы по теме
Александр Овечкин стал девятикратным обладателем «Харламов Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android