«На чёрное говорят белое, сами себя хвалят». Давыдов — об экс‑тренере ЦСКА Торчетти

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов отреагировал на слова бывшего тренера ЦСКА Джона Торчетти, который заявил, что хотел бы вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

— Из последнего отметил интервью канадского тренера Торчетти, который лет десять назад провалился в ЦСКА. Прочитал много забавного. Оказывается, этот тренер ставил ЦСКА атакующий хоккей. А теперь его чуть ли не назначили в КХЛ то ли в Казахстан, то ли в Китай. Вообще это свойство некоторых североамериканцев – на чёрное говорят белое, сами себя хвалят. Наши тренеры намного скромнее. И квалификация у них выше.

— Не согласны с тем, что Торчетти ставил атакующий хоккей?

— По-моему при нём ЦСКА как раз мало забивал, много играл от обороны. Вот сейчас вернулся к армейцам штаб Игоря Никитина, вот там совсем другой уровень тренерской работы. Тот же Курьянов, отвечающий в нём за атаку, способен поставить куда более атакующий хоккей, чем Торчетти. Не говоря о нашем, динамовце, Юшкевиче, у которого оборона работает как часы, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.