Форвард Михаил Григоренко высказался о своём переходе в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о своём переходе в челябинский клуб.

— Михаил, как только ты вышел на рынок свободных агентов, сразу же получил предложение от «Трактора». Как быстро принял решение подписать контракт?

— Генеральный менеджер сразу вышел на связь, спросил, есть ли у меня желание играть за «Трактор». Я сразу согласился. Далее уже в течение часа уладили все остальные вопросы. Всё решилось очень быстро.

— «Трактор» в прошлом сезоне хорошо пошумел в плей-офф — дошёл до финала. Следил ли ты за командой?

— Конечно, следил за «Трактором» — в частности, за финалом. Одна из причин, почему быстро согласился на переход, — очень сильная команда, которая дошла до решающей серии. Стиль игры мне очень импонирует. Будет очень интересно поработать с главным тренером из Северной Америки. В общем, только плюсы. Очень рад присоединиться!

— Вы летели вместе с Андреем Светлаковым. Можно ли сказать, что он стал для тебя проводником в мир челябинского хоккея?

— Мы очень много с ним общались как летом, так и сейчас в самолёте. Я его подробно расспрашивал про ребят, про Челябинск и про «Трактор». Андрей хвалил организацию, город, персонал, прекрасных болельщиков. Он очень рад своему первому сезону в Челябинске. Ещё один фактор решения подписать контракт с «Трактором» — знаю многих ребят, с кем-то играли вместе. С тем же Светлаковым вместе прошли долгий и хороший путь. Опять же, одни плюсы, — цитирует Григоренко сайт «Трактора».