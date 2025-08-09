В МИД РФ отреагировали на идею администрации Байдена выслать россиян из НХЛ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на идею администрации экс-президента США Джо Байдена выслать россиян из НХЛ.

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращённым сознанием», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, по информации Wall Street Journal, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.