Буцаев: на сегодняшний день Кучеров лучший среди всех игроков НХЛ и КХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев рассказал о своей тройке лучших российских хоккеистов по итогам сезона-2024/2025.

«Моя тройка лучших хоккеистов по итогам минувшего сезона – Александр Овечкин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров.

Первое место у Александра Овечкина. Он стал самым результативным игроком в мире, побив, казалось бы, вечное достижение Гретцки. Второй – Сергей Бобровский. Вклад российского вратаря в успех «Флориды»: в завоевании последних двух Кубков Стэнли и трёх финалах — бесценен! Третье место – Никита Кучеров. На сегодняшний день считаю его игру и талант лучшими среди всех игроков НХЛ и КХЛ», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

