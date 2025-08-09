Скидки
«Бог им судья, что наживаются на детях». Овечкин — о перепродаже билетов на свой кубок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что билеты на его кубок были бесплатными, но из‑за спекулянтов их было сложно получить.

«Что больше всего радует в турнире «Ови Кап»? То, что здесь собирается такое количество детей. Я приезжал в Красногорск, разговаривал с ребятами – всем очень нравится атмосфера. С каждым годом мы стараемся сделать всё лучше и лучше. Поэтому для нас всех это большое мероприятие. И посмотрите, сколько звёзд, сколько приехало известных людей. Они это тоже делают ради детей.

Билеты были бесплатными. К сожалению, кто‑то их забирал, а потом перепродавал. Даже не знаю, что с этим поделать. Бог им судья, что наживаются на детях», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

WSJ: администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ
