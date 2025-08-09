Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов высказался об идее администрации Байдена выслать россиян из НХЛ

Фетисов высказался об идее администрации Байдена выслать россиян из НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на идею администрации экс-президента США Джо Байдена выслать россиян из НХЛ.

«Администрация Байдена хотела выгнать россиян из НХЛ? Ну у них же не получилось. НХЛ не подчиняется никаким структурам, это бизнес. Лига идёт своим путём и показывает всему миру принцип невмешательства политики в дела спорта. Ребята ставят рекорды и собирают стадионы, продают атрибутику для лиги. Это было бы абсурдное решение, которое никогда бы не произошло.

НХЛ без россиян представить уже нельзя. Трамп, в отличие от Байдена, не только политик, но и бизнесмен. Он понимает, что Александр Овечкин — национальное достояние лиги и «Вашингтон Кэпиталз», — приводит слова Фетисова Sport24.

Материалы по теме
В МИД РФ отреагировали на идею администрации Байдена выслать россиян из НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android