Фетисов высказался об идее администрации Байдена выслать россиян из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на идею администрации экс-президента США Джо Байдена выслать россиян из НХЛ.

«Администрация Байдена хотела выгнать россиян из НХЛ? Ну у них же не получилось. НХЛ не подчиняется никаким структурам, это бизнес. Лига идёт своим путём и показывает всему миру принцип невмешательства политики в дела спорта. Ребята ставят рекорды и собирают стадионы, продают атрибутику для лиги. Это было бы абсурдное решение, которое никогда бы не произошло.

НХЛ без россиян представить уже нельзя. Трамп, в отличие от Байдена, не только политик, но и бизнесмен. Он понимает, что Александр Овечкин — национальное достояние лиги и «Вашингтон Кэпиталз», — приводит слова Фетисова Sport24.