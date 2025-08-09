Форвард «Северстали» Лишка: было бы повеселее, если бы «Витязь» остался в КХЛ

Нападающий «Северстали» Адам Лишка высказался об уходе подмосковного «Витязя» из КХЛ.

«Конечно, для выступления в КХЛ нужно много денег, но я был очень удивлён такими новостями. „Витязь“ выступал в КХЛ с самого начала. Это первая команда, которой я забросил. Я ещё играл за „Слован“. Жаль, что так получилось. Для ребят, которые там играли, для болельщиков и для лиги в целом. Было бы повеселее, если бы „Витязь“ остался в чемпионате КХЛ», — сказал Лишка.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.