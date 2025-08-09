Скидки
Сын Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче Ovi Cup

Сын Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче Ovi Cup
Завершился гала-матч в рамках турнира Ovi Cup. Встреча с командой Павла Дацюка завершилась со счётом 11:7 в пользу команды Овечкина.

Сергей Овечкин, сын Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца. Команды отыграли два периода. Матвей Мичков сделал дубль, по одной шайбе забросили сам Овечкин, Алексей Морозов, Кирилл Капризов и Евгений Плющенко.

В команде Дацюка Евгений Малкин сделал хет‑трик, Дмитрий Воронков и Валерий Каменский забили по два раза.

В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин заявил, что билеты на его кубок были бесплатными, но из‑за спекулянтов их было сложно получить.

