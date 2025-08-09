Скидки
«Вообще восторг, я влюблён в Казань». Вратарь Михаил Бердин — о переходе в «Ак Барс»

Комментарии

Вратарь Михаил Бердин рассказал о своих впечатлениях о переходе в казанский «Ак Барс».

«Вообще восторг, я влюблён в Казань. Я тут рядом живу, в Уфе. База великолепная, условия все созданы. К конкуренции всегда готов, это делает тебя сильнее, лучше, это мотивация. На таком уровне не может быть без конкуренции. Лучший конкурент – ты сам. Нужно становиться лучше, чем ты был вчера.

Тяжело форму достать, шлем сейчас мне в России производят. Думаю, в течение двух недель будет готово. Форма, в красных цветах тоже не хочется оставаться. Думаю, что закажем и до старта сезона она должна будет прийти», – приводит слова Бердина пресс-служба «Ак Барса».

