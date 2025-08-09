Скидки
«Импортная дурь!» Кожевников — о якобы высылке россиян из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на идею администрации экс-президента США Джо Байдена выслать россиян из НХЛ.

«Импортная дурь! Западной прессе не верю. Когда несут бред, даже не хочу это обсуждать. Какая-то газетёнка написала — американским изданиям верить нельзя. Они придумывают, а потом будоражат публику. Такие новости вообще нужно запрещать. А мы потом обсуждаем эту дурь и провокацию», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по информации Wall Street Journal, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.

