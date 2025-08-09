Скидки
Фетисов оценил, может ли встреча Путина и Трампа помочь России с допуском на ОИ

Фетисов оценил, может ли встреча Путина и Трампа помочь России с допуском на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил, может ли скорая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа помочь России с допуском на Олимпийские игры 2026 года.

— Верите в то, что Россия будет на Олимпиаде, в свете ближайшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа?
— Не понимаю, каким образом произойдет это решение. МОК, насколько знаю, независимая структура. Будет интересно, если им кто‑то скажет запускать процесс по допуску сборной России. Тогда они полностью потеряют независимость. Не знаю, не очень понимаю, каким образом это всё может произойти. Но если есть такая возможность, почему бы ее не использовать? — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

