ЦСКА выступил с заявлением относительно якобы обмена форварда Виталия Абрамова

Комментарии

Пресс-служба ЦСКА выступила с заявлением относительно якобы обмена форварда Виталия Абрамова.

«Сегодня так называемыми любителями хоккея на разных ресурсах была распространена ложная информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведёт переговоры об обмене Виталия Абрамова. Эта информация абсолютно не соответствует действительности, подобные переговоры не велись и не ведутся. Клуб рассчитывает на Виталия как на одного из лидеров команды, он готовится к сезону на сборах в Минске», — сказано в сообщении команды.

В минувшем сезоне Абрамов провёл в регулярном чемпионате КХЛ в составе армейцев 44 встречи, в которых забросил 19 шайб и сделал 16 результативных передач.

