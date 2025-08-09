Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин высказался о возможной игре с сыном на профессиональном уровне

Александр Овечкин высказался о возможной игре с сыном на профессиональном уровне
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможной игре с сыном на профессиональном уровне.

«С сыном я уже выходил на лёд, поэтому мечта сбылась. Сыграть с ним вместе на профессиональном уровне? До 55 лет я не готов играть», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 9 августа, Сергей Овечкин, сын Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца.

В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
Сын Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче Ovi Cup
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android