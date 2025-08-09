Александр Овечкин высказался о возможной игре с сыном на профессиональном уровне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможной игре с сыном на профессиональном уровне.

«С сыном я уже выходил на лёд, поэтому мечта сбылась. Сыграть с ним вместе на профессиональном уровне? До 55 лет я не готов играть», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 9 августа, Сергей Овечкин, сын Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца.

В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).