«Авангард» представил состав на предсезонные сборы

«Авангард» представил состав на предсезонные сборы
Пресс-служба омского «Авангарда» представила состав команды на предсезонные сборы.

Фото: «Авангард»

«Авангард» отправился на выездную часть сборов в славный город Санкт-Петербург. «Ястребы» проведут там неделю — с культурной программой и интенсивными тренировками», — сказано в сообщении команды.

Напомним, план предсезонной подготовки «Авангарда» выглядит так:

9-16 августа, Санкт-Петербург, тренировки;
17-19 августа, Омск, тренировки;
20-25 августа, Омск, предсезонный турнир на Кубок Блинова, участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь»;
26 августа — начало регулярного чемпионата, Омск, тренировки.

«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»
