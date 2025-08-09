«Авангард» представил состав на предсезонные сборы

Пресс-служба омского «Авангарда» представила состав команды на предсезонные сборы.

Фото: «Авангард»

«Авангард» отправился на выездную часть сборов в славный город Санкт-Петербург. «Ястребы» проведут там неделю — с культурной программой и интенсивными тренировками», — сказано в сообщении команды.

Напомним, план предсезонной подготовки «Авангарда» выглядит так:

9-16 августа, Санкт-Петербург, тренировки;

17-19 августа, Омск, тренировки;

20-25 августа, Омск, предсезонный турнир на Кубок Блинова, участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь»;

26 августа — начало регулярного чемпионата, Омск, тренировки.