Овечкин — о допуске России: когда нас вернут, мы будем уже болельщиками, лет через 15

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможных сроках возвращения сборной России к международным соревнованиям.

«Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Ранее стало известно, что команда России пропустит Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил, может ли скорая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа помочь России с допуском на Олимпийские игры 2026 года.

