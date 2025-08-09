Виталий Давыдов: мы по-прежнему свысока относимся к российским тренерам

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что в КХЛ свысока относятся к российским тренерам, и привёл в пример бывшего наставника ярославского «Локомотива», а ныне главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, которого вместе со всем штабом не пригласили на чемпионский парад железнодорожников.

«Самое интересное, что к своим тренерам мы по-прежнему относимся свысока. Самый свежий пример – Никитин и его помощники по «Локомотиву», которых так и не пригласили на чемпионский парад и не отметили наградами. Вот здесь мне трудно понять политику руководителей «Локомотива».

Впрочем, в Ярославле мы хотя бы видим результат – и большое внимание к своей молодёжи. А вот в Омске с иностранцами просто слетели с катушек, все их капризы – за наш счёт. Не удивлюсь, если у спонсоров клуба уже начали возникать вопросы», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.