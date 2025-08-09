Фетисов высказался о шансах Овечкина стать новым членом Зала хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин войдёт в Зал славы в Торонто с первой попытки.

«Нет никаких вопросов относительно кандидатуры Овечкина в Зал хоккейной славы в Торонто. Там есть условие, что кандидатом на членство в Зал славы можно стать по истечении трёх лет после окончания карьеры. У меня нет никаких сомнений, что Александра введут в Зал славы с первого раза. Но Уэйну Гретцки, например, в виде исключения удалось попасть в Зал славы раньше. Александр заслуживает того же — 100%», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Стать кандидатом на включение в Зал славы могут хоккеисты, с момента завершения профессиональной карьеры которых прошло три сезона. Новых членов Зала хоккейной славы определяет комитет, который состоит из 18 человек.

Напомним, в апреле этого года Александр стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.