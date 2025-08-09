Скидки
Защитник «Амура» Воронков: ожиданий никаких не строим, у нас есть конкретные цели

Защитник «Амура» Егор Воронков поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона, а также рассказал о целях команды и своих личных.

«Ожиданий никаких не строим, у нас есть конкретные цели. У команды, у каждого, кто выполняют свою роль на льду, будет много работы, много перелётов, к ним тоже нужно адаптироваться. Отношусь к ним спокойно, это часть работы, главное — следить за собой, своим состоянием, режимом, питанием, восстановлением, есть в команде уже опытные ребята, подскажут, как лучше. Оценка любого игрока – в турнирной таблице.

Для защитника показатель полезности особенно важен, по возможности за ним слежу. Но хоккей – командный вид спорта, поэтому всё равно ты держишь полезность за счёт помощи партнёров по пятёрке.

Говоря про цели, важно работать не только на льду, но и над своими мыслями. Психологическая подготовка очень важна, её на льду может быть не всегда видно, но это важный момент. Буду работать над определёнными моментами не только на льду в функциональном и техническом плане, но и в своей голове«, – приводит слова Воронкова пресс-служба клуба.

28-летний защитник подписал контракт с «Амуром» в июле этого года. В прошлом сезоне Воронков выступал за «Авангард» и «Витязь».

