Экс-форвард «Металлурга» и «Йокерита» Юхаматти Аалтонен завершил карьеру в 40 лет

Комментарии

Финский нападающий Юхаматти Аалтонен объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет. В своём последнем сезоне форвард выступал за «Йокерит», во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии.

«Да, я принял решение о завершении карьеры. Годы здесь выдались очень длинными. Когда я успокоился после сезона, мне не хотелось играть ещё год. Решил посмотреть, буду ли я получать удовольствие от тренировок, но не вышло», – приводит слова Аалтонена Mtvuutiset.

В минувшем сезоне Юхаматти набрал 24 (10+14) очка в 30 играх в регулярном чемпионате и 18 (5+13) очков в 13 матчах в плей-офф. В своей карьере хоккеист провёл четыре сезона в КХЛ – два в магнитогорском «Металлурге» и еще два в «Йокерите» (201 матч в регулярках и 132 (67+65) очка, в Кубке Гагарина – 44 матча и 19 (11+8) очков). В 2012 году нападающий заключил контракт с «Трактором», но позже отказался играть за челябинский клуб.

За карьеру Аалтонен трижды выигрывал чемпионат Финляндии с «Кярпятом» (2006, 2007, 2014). В составе сборной Финляндии он стал чемпионом мира в 2011 году и бронзовым призёром Олимпиады в Сочи в 2014-м.

Комментарии
