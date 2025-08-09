Скидки
Аарон Экблад оценил шансы «Флориды» на третий подряд Кубок Стэнли

Аарон Экблад оценил шансы «Флориды» на третий подряд Кубок Стэнли
Комментарии

Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался о шансах «пантер» на третий Кубок Стэнли подряд. В минувшем сезоне команда стала обладателем трофея, обыграв «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии второй раз подряд.

«В прошлом году мы тоже думали о повторении успеха, и сейчас я не собираюсь мыслить иначе. Мы не считаем, что разговоры о новом кубке могут нам навредить. Я готовлюсь к марафону, которым являются сезон НХЛ и плей-офф, как к обычному сезону.

Мы выиграли два Кубка Стэнли, и у нас ещё широкое окно возможностей для новых побед. Будет ли это в следующем году или через сезон – не так важно. Приятно осознавать, что мы находимся в такой позиции», – приводит слова Экблада официальный сайт НХЛ.

«Флорида» интересовалась Гавриковым до продления контракта с Экбладом — The Athletic
