«Не стал бы драматизировать эту ситуацию». Фетисов — о снижении количества клубов в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о снижении числа клубов в КХЛ и назвал их оптимальное количество для лиги.

— Влияет ли на репутацию отечественного хоккея снижение количества клубов в КХЛ?
— Никак не влияет. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию, болельщиков, региональное развитие. И в этом смысле нужно было их поддерживать, давать шанс. Ярким примером служит Новокузнецк. Сейчас экономическая ситуация в этом регионе очень плохая, но тем не менее хоккей там любят. Это один из тех регионов, который стоял у истоков развития отечественного хоккея. Я думаю, рано или поздно закончатся все периоды апробации. Для этого всё есть. Руководство лиги — люди профессиональные, так что я бы не стал драматизировать эту ситуацию.

— Можете назвать оптимальное количество клубов для КХЛ?
— Когда мы приехали в НХЛ, по-моему, играли 20 команд или 21. НХЛ развивается и как бизнес-структура с одним условием, что спортивный принцип преобладает. Там нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический, спортивный эффект. Думаю, потихоньку всё сформируется и КХЛ станет доходным делом. Самое главное — спортивный принцип, который будет давать миру мегазвёзд мирового хоккея, — приводит слова Фетисова Legalbet.

